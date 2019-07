Regionales

NACHRUF. Am 25.06.2019 verstarb IGX Vorstandsmitglied Manfred Albrecht im Alter von 76 Jahren. Manfred Albrecht war bereits in der Vorgängerorganisation der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xantens (IGX) , dem Verein für Handwerk, Handel und Gewerbe im Vorstand als Kassierer tätig. Diese Funktion übte er auch nach 2005 aus, als aus dem Verein die IGX wurde. Von 2007 bis 2011 übernahm er deren Vorsitz, den er dann an den heutigen Vorsitzenden Ludger Lemken abgab.



Seine Zuständigkeit für die Anwerbung von Ausstellern für die großen Veranstaltungen, wie Weihnachts-, Oster-, Herbstmarkt und Pannekiekers Kochfest sowie die Platzzuteilung für deren Stände in Zusammenarbeit mit den jeweils verantwortlichen Vorstandsmitgliedern blieb bis zuletzt bestehen. Er brachte Ordnung in die Veranstaltungen und hatte für die Wünsche aller Beteiligten stets ein offenes Ohr.



Mit Manfred Albrecht verliert die IGX ein wertvolles Vorstandsmitglied, das stets für den Verein präsent war und oft seine eigenen Interessen in den Hintergrund stellte, sowie einen guten Freund. „Unsere Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen, insbesondere seiner Frau Erika“

Für die Mitglieder der IGX - Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xantens e. V. Der Vorstand