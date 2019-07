Regionales

Xanten. Im Rahmen des Xantener Kunstmarktes „KleinMontMartre“ am 24. und 25. August bietet der Kiwanis-Club Xanten-Niederrhein zum 9. Mal gebrauchte Taschen in allen Formen und Farben an. Der Spendenerlös fließt wie immer in Projekte für benachteiligte Kinder in der Region. Damit auch in diesem Jahr eine vielfältige Auswahl angeboten werden kann, bittet der Club um „Taschen-Spenden“.

q Willkommen ist alles, was sauber, gut erhalten und im weitesten Sinne zur Kategorie Tasche zu zählen ist: Vom dezent-eleganten Operntäschchen über die praktische Handtasche für die moderne Frau (und den modernen Mann) bis zur veritablen Reisetasche. Portemonnaies und Rucksäcke werden ebenfalls gerne angenommen. Abgegeben werden können die mobilen Transportgefäße an Werktagen in der Werbeagentur NachDruck in der Klever Straße 30. Am 24. und 25. August werden die Taschen dann gegen Spende an den Mann, die Frau und das Kind gebracht.