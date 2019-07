Regionales

Xanten. Landrat Dr. Ansgar Müller lädt am Montag, 05. August 2019, ab 14.00 Uhr, wieder zum Marktgespräch ein. Treffpunkt ist der Wochenmarkt in Xanten (Marktplatz Innenstadt). Mit den Marktgesprächen möchte der Landrat die Möglichkeit nutzen, sich in persönlichen Gesprächen mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Kreises Wesel ein Bild über Themen und Anliegen zu verschaffen, die die Menschen interessieren und bewegen.



Der Bezirksbeamte der Polizei PHK Bernd Holtermann wird ebenfalls vor Ort für Fragen zur Verfügung stehen. „Wegen der guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass ein Wochenmarkt für diesen Zweck einen guten Rahmen bietet“, erklärt Dr. Müller. „Jeder und jede soll sich angesprochen fühlen, zu dieser Sprechstunde zu kommen und Fragen zu stellen, Kritik, Lob oder Beschwerden zu formulieren und kreative Ideen einzubringen. Ich hoffe, dass dies wieder viele Menschen tun werden. Denn Gesprächsstoff und Themen gibt es weiterhin reichlich.“