Regionales

Xanten. In der ersten Woche nach Start des neuen Schuljahrs dürfen sich die Erstklässler der Hagelkreuzschule Lüttingen in Xanten über drei Bewegungspakete von innogy freuen. Bürgermeister Thomas Görtz, Schulleiterin Daniela Hommen und innogy-Kommunalbetreuer Dirk Krämer übergaben den Kindern die Pakete, die verschiedene Module wie Softfußball, Sprungseil, Bocciaspiel, Frisbee und vieles mehr beinhalten.



Bürgermeister Thomas Görtz erklärt: „Studien zeigen, dass richtige Ernährung und Bewegung an der frischen Luft das A und O sind, um die Konzentration von Kindern zu fördern. Umso mehr freue ich mich über die erneute Unterstützung durch innogy, die den Kindern diese schöne Überraschung gemacht hat.“ Für innogy hat die Erstklässleraktion inzwischen Tradition: Seit 2006 hat das Unternehmen bzw. vormals RWE über 846 000 Frühstücksboxen und seit Einführung der Bewegungspakete im Jahr 2015 über 4 800 Stück zum Schulstart übergeben. Das Engagement ist Teil der konzernweiten Bildungsinitiative 3malE.



„Die hohe Nachfrage zeigt uns, dass gesunde Ernährung und Bewegung an der frischen Luft weiterhin eine wichtige Rolle an Grundschulen spielen“, erklärt Dirk Krämer. Das zeigt auch die diesjährige Bilanz: genau 16.849 Brotdosen und 848 Bewegungspakete werden derzeit an Kinder in Nordrhein-Westfalen, Niedersachen, Rheinland-Pfalz, und Schleswig-Holstein verteilt. „Es ist toll, dass wir einen Beitrag zur gesunden Entwicklung der Mädchen und Jungen leisten können.“, ergänzt der Kommunalbetreuer.



Schulleiterin Daniela Hommen sagt: „Es freut mich zu sehen, wie viel Spaß die Kinder an der Bewegung haben. Die Bewegungspakete enthalten genügend Spielmaterial, um eine gesamte Schulklasse während der Pausen zum aktiven Spielen anzuregen.“ Ein Gewinn vor allem für die Schülerinnen und Schüler: Denn Spiel und Spaß in der Pause bieten den idealen Ausgleich zum Alltag im Klassenraum.