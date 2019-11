Regionales

Xanten. Aufgrund von personellen Engpässen ist das Ordnungsamt ab dem 1.12.2019 nur noch in der Zeit von 8 bis 12 Uhr für den Publikumsverkehr für die Bürger*innen geöffnet. Daher können Bürger*innen mit Anliegen zu Lärmbelästigung, Gewerbeangelegenheiten, Gaststätten, Parkverstöße, Anmeldungen von Hunden, Parkausweisen, Sondernutzungen, Verkehrsregelungen etc. nur noch in den Vormittagsstunden bei den jeweiligen Sachbearbeitern/-innen vorsprechen. In Notfällen, die keinen zeitlichen Aufschub dulden, können Bürger*innen das Ordnungsamt im Rahmen der auch sonst außerhalb der dienstlichen Öffnungszeiten bestehenden Rufbereitschaft über die Polizeiwache Xanten erreichen.

Die Öffnungszeiten des Bürgerservicebüros bleiben unverändert im vollem Umfang bestehen!



Die Stadtverwaltung bittet die Xantenerinnen und Xantener für diese notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs und zur Aufrechterhaltung der gewohnten Dienstleistungsqualität in den Öffnungszeiten um Verständnis.