Regionales

Wesel.. Am kommenden Wochenende findet vor der eindrucksvollen Kulisse des Willibrordi-Doms der Weseler Adventmarkt statt. 62 heimische Vereine, Verbände und karitative Einrichtungen präsentieren sich hier und bieten auch in diesem Jahr ein buntes Produkt-Potpourri aus eigener Fertigung an. Unterstrichen wird die besondere Atmosphäre des Marktes von den verschiedenen Musikern und Gruppen, die vor der Historischen Rathausfassade auftreten.

Am Samstag spielt ab 15 Uhr der Posaunenchor Wesel, bevor um 16 Uhr der Chor des Konrad-Duden-Gymnasiums auftritt. Ab 16:30 Uhr stimmen dann die Juniorband und der Chor des Andreas-Vesalius-Gymnasiums die Besucher auf das gemeinsame Weihnachtssingen ein. Spätestens dann wenn die Juniorband und der Schülerchor des AVG gemeinsam mit dem GospelTrain um 17 Uhr bekannte Weihnachtsklassiker anstimmen, sind alle Besucherinnen und Besucher des Marktes aufgerufen mit einzustimmen. Für die nicht ganz so Textsicheren gibt es Liederhefte.