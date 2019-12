Regionales

Moers. Der Nikolaus kommt am Samstag kommender Woche (7.12.) zum Meerbecker Markt und verteilt kleine Präsente an alle Kinder, die ihn besuchen. Klaus-Dieter Wiederhold engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Einrichtungen als Nikolaus und hofft, auch in diesem Jahr vielen Kindern am Kaffeestand der Floristin Carola Wolter eine Freude bereiten zu können. Die Aktion wird von der Marktfrau Carola Wolter und ihrer Kollegin Mary Hagedorn organisiert. Unterstützt werden sie bei der Aktion von weiteren Händlerinnen und Händlern des Meerbecker Marktes, darunter Obst und Gemüse Meuskens, Gemüse und Blumen Heynen, Obst und Gemüse Massackers, Blumen Kempkens, Geflügel Göntken sowie die Bäckerei Berns.



Den Nikolausbesuch verbinden die Markthändler um Carola Wolter mit einer Spendenaktion für die Kinderklinik Bethanien. Während die Kinder vom Nikolaus beschenkt werden, können die Erwachsenen für die Kinderklinik spenden. „Mir persönlich liegt es am Herzen, etwas für die jüngere Generation zu tun. Das Krankenhaus Bethanien ist direkt vor Ort. So sehen wir, dass die Spenden auch da ankommen und eingesetzt werden, wo wir es uns wünschen“, sagt die Marktfrau. So haben nicht nur die Kinder, die den Nikolaus auf dem Markt erleben, etwas von der Aktion, sondern auch die Kinder, die im Krankenhaus behandelt werden.



Regelmäßig sammelt Carola Wolter an ihrem Blumenstand kleinere Beträge über die Zeit hinweg, die zu großen werden. Sie kommen Kindern zugute, die in stationärer Behandlung sind. Aus den Beiträgen, die am Blumenstand von Carola Wolter zusammenkommen, werden die Klinikclowns vom Verein Clownsvisite finanziert, die wöchentlich die Kinder auf der Station besuchen und für einige Stunden ihre Krankheit vergessen lassen.

29.11.2019 ps

(Foto: KBM/Ruder)