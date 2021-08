Vom 08. August bis 15. August 2021 laden Städte und Gemeinden am Niederrhein und in den benachbarten Niederlanden zur ersten Niederrheinischen Raderlebniswoche. Mit am Start des grenzüberschreitenden Radevents ist natürlich auch die Gemeinde Uedem. Ganz nach dem Vorbild der Niederlande gibt es in Uedem und den anderen Kommunen des Kreises Kleve nun die Möglichkeit, nach Knotenpunkten zu fahren.



160 Knotenpunkte weisen den Weg durch das gut ausgebaute Radwegenetz. Inmitten der Natur verbindet der erst kürzlich fertiggestellte zweite Abschnitt des Al-leenradwegs auf der Trasse der ehemaligen Boxteler Bahn nun die Gemeinden Uedem, Sonsbeck und Stadt Xanten. Entfliehen Sie der Hektik des Alltages und entdecken Sie die völlig verschiedenen Landschaften der beiden Bahntrassen, die unter Tourentipp 30 zu finden sind.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen uns ein WIEDERSEHEN IN UEDEM.