Kleve. Am Sonntag, den 27. März 2022 steht die Führung „Klever Kirchen“ auf dem Themenführungsprogramm der Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH. Treffpunkt für die Führung ist um 14.30 Uhr an der Unterstadtkirche St Maria Empfängnis (Minoritenkirche) in der Kavarinerstraße 6. In ca. 2 Stunden wird die Stadt und Kirchenführerin Birgit van den Boom dann die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der Minoritenkirche und der Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt (Stiftskirche) erläutern .

Zunächst werden unter andere m das Chorgestühl, die Barockkanzel und die Sakristei in der Minoritenkirche und nach einem kurzen Fußweg die Altäre, Fenster und die Herzogengruft in der Stiftskirche besichtig t. Die Teilnahme kostet 6 €, es gilt die 3G - Regel. E in e Anmeldung bei der Wirtschaft & Tou rismus Stadt Kleve GmbH (Tel.: 02821/84806) ist erforderlich.