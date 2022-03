Niederrhein. „Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte…“ Das Gedicht des deutschen Lyrikers Eduard Mörike trifft es einfach auf den Punkt: Die Freude über den beginnenden Frühling ist groß. Endlich geht es nun wieder raus in die Natur. Dazu lädt der Niederrhein Tourismus mit seiner Frühlingskampagne 2022 ein.

„#Heimatliebe Niederrhein“ lautet das Motto, und die Region zwischen Rhein und Maas bietet viel Freiraum mittendrin für Aktivitäten aller Art. Vor allem Wanderer und Radfahrer kommen hier auf ihre Kosten; Bewegung an der frischen Luft ist einfach gesund und natürlich, und die Natur hat immer geöffnet.



Und seit 2021 hat der Niederrhein ein UNESCO-Welterbe zu bieten: den niedergermanischen Limes. Der Grenzabschnitt des Römischen Reiches folgte dem antiken Rheinverlauf. Bestens entdecken kann man den Limes auf der sechstägigen Radrundreise Via Romana – römische Geschichte „erfahren“. Auf der geschichtsträchtigen Themenroute folgt man den Spuren der Römer. Zwischen Xanten und Nijmegen geht es über die ehemalige Heeresstraße. Auf dem Programm stehen ehemalige Militäranlagen und Siedlungen, die Römerstadt Colonia Ulpia Traiana, das heutige Xanten. Im LVR-Archäologischen Park Xanten und dem LVR-RömerMuseum erfährt man viel über die 2000-jährige Geschichte.



278 Kilometer ist die Tour insgesamt lang, und sie bietet viele Sehenswürdigkeiten: den Dom zu Xanten, den mittelalterlichen Stadtkern Kalkar, die Festungsstadt Nijmegen. Praktisch: Das Gepäck der Radfahrer wird von Hotel zu Hotel transportiert. Alle Infos zur Tour auf den Spuren der Römer gibt es hier:

https://niederrhein-tourismus.de/fruehling-am-niederrhein

Foto; Malte Schmitz