Emmerich am Rhein. Museum mit Kindern ist Langweilig? Von wegen: die Wanderausstellung von Wamiki zeigt, dass das auch anders geht. In der Zeit vom 01. bis zum 14.06.22 ist die Ausstellung „Spielplatz Sprache“ im Gemeindesaal der Christuskirche zu Gast.

Das besondere bei der Ausstellung ist, dass die Kinder (im Alter von 3 – 8 Jahren) nicht nur gucken, sondern auch ausprobieren können. Die Kinder tauchen in das Thema Sprache ein, lernen viel neues und ihre Phantasie wird angeregt.

Die Ausstellung kann kostenlos besucht werden, allerdings müssen Gruppen sicher vorher anmelden, so dass nicht alle Zeiten für Besucher geöffnet sind. Bitte informieren Sie sich über freie Zeiten auf der Homepage der Stadt Emmerich am Rhein, www.emmerich.de Weitere Informationen zur Ausstellung finden sie über www.wamiki.de