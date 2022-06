Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Popper, Punker, Popkultur... Willkommen in den 80ern!“ lädt das Niederrheinische Museum in Kevelaer alle Fans der 80er Jahre zu einer Sonderführung am Donnerstag, den 23. Juni 2022 um 14.30 Uhr ein.

Hier können die Besucher nicht nur gemeinsam in bunten Erinnerungen schwelgen, sondern sich im Anschluss bei einem gemütlichen Beisammensein gegenseitig austauschen: über ihre Kindheit und Jugend oder über das Erwachsensein zwischen New Wave, Aerobic, Schulterpolstern und dem Glauben, die Welt verändern zu können. Abgerundet wird die Veranstaltung mit leckerem Kaffee und erinnerungsträchtigem Backwerk.



Für die Teilnahme an der Sonderveranstaltung berechnet das Museum 5,00 Euro Eintritt pro Person zzgl. Kaffee und Kuchen. Verbindliche Anmeldungen nimmt das Museumsteam bis drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn gerne entgegen unter 0 28 32 . 95 41 20, als E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder persönlich an der Museumskasse.