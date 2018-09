Spätsommer und Herbstanfang bescheren dem Garten eine besondere Farbenpracht. Die Schönheit und Vielseitigkeit der noch blühenden oder schon verblühten Hortensien erleben Besucher bei den zwei letzten Hortensienführungen in diesem Jahr im Schlosspark Moyland. Diese finden jeweils sonntags um 16 Uhr, am 23. September mit Hannegret Langenberg und am 30. September mit Peter Tiede-Arlt statt.



Eine letzte Führung im Kräutergarten gibt Astrid Basten noch am Sonntag, 14. Oktober um 13 Uhr. Pro Führung beträgt die Teilnahmegebühr 3 € zzgl. Museumseintritt.



Foto: Stiftung Museum Schloss Moyland/Axel Jusseit