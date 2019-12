Veranstaltungen

Weeze. Das Wiedersehen mit Karl Timmermann und seinen musikalischen Freunden findet auch, nach den Erfolgen der letzten zwei Jahre, in diesem Jahr statt und zwar am Freitag, dem 20. Dezember 2019, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Weeze.

Bei den musikalischen Freunden sind auch die Schulkinder der Petrus-Canisius-Schule und Künstler aus Weeze aktiv dabei, so unter anderem Chrisi Maas, Music4Sax (Pausenmusik) und auch Aloima, die für die tänzerischen Elemente zuständig ist. Mit dem Duo Miikado (Chrisi Maas und Reiner van Treek), Magic Heiner (Heiner Dünkelmann), Mirza, Alexandra Wessler und Samira Szabowski sowie dem Double von „Hildegard Knef“ (Sabine Linssen) hat Karl Timmermann weitere Künstler im Aufgebot, die gesanglich und „zauberhaft“ auf vielfältige Weise den Abend bereichern werden. Natürlich dürfen die Lieder von Karl Timmermann zum Thema „Weihnacht am Niederrhein“ und auch seine Band „Universum“ nicht fehlen.



Dank der Spende von hochwertig ausgewählten Preisen, die von örtlichen Unternehmen und Geschäften gespendet wurden, wird es eine attraktive Tombola für die Besucher der Veranstaltung im Bürgerhaus Weeze geben.

Der größte Gewinner des Abends steht jedoch jetzt schon fest: Der gesamte Erlös des Abends ist für den Arbeitskreis „Weeze hilft der Lebenshilfe“.



Informationen und Tickets

Sie möchten weitere Informationen oder Tickets für „Weihnachten in Weeze“ bestellen? Dann können Sie uns entweder gerne eine E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! schreiben, uns unter der Telefonnummer 02837-910118 erreichen oder die Tickets direkt bei uns im Rathaus, Büro für Kultur und Tourismus, Zimmer 6, erwerben. Die Eintrittskarte liegt bei 10,00 € pro Ticket. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Beginn um 19.30 Uhr.

Foto: Gemeinde Weeze