Veranstaltungen

Issum. Bald geht es wieder los. Ab Mittwoch, dem 22. April, finden auf dem Platz An de Pomp in Issum wieder die monatlichen Feierabendmärkte statt. Auch im dritten Jahr wird der KulturKreis Issum von vielen Vereinen, Firmen und Interessengruppen unterstützt, so dass sich die Besucher auf sechs abwechslungsreiche Termine freuen dürfen. Die Issumer Kindergärten und Grundschulen machen am 22. April den Auftakt. Auf die Kinder warten spannende Spiele und kreative Betätigung, während die „Großen“ sich eher kühlen Getränken und leckeren Snacks zuwenden.

Am 20. Mai kann man sich bereits ein bisschen auf den Vatertag einstimmen. Issum, schon früher kurkölnisch, rückt dann in den Schatten des Doms. Denn die „Fleuth Jonges“, der Issumer Fanclub des 1. FC Köln, wird dann ein großes kölsches Fest feiern. Mit an dem Abend dabei das Wohlfühlhaus, das weitere interessante Angebote bereithält. Ebenfalls vor einem Feiertag, nämlich am 10. Juni (vor Fronleichnam), lädt die Volksbank an der Niers zum fröhlichen Abendtreiben ein. Wie in den Vorjahren wird eine mitreißende Live-Band auf der Bühne stehen.



Am 22. Juli dreht sich dann alles um „alte Schätzchen“ bis 50 ccm. Mofas und Mopeds, in Zeiten von E-Bike und -Scooter fast schon Dinosaurier, werden sich in auf dem Platz tummeln. Mit Unterstützung des Issumer Clubs „Forever Fifteen“ sind Clubs und Einzelfahrer, Sammler und Liebhaber eingeladen, mit ihren Maschinen zur „Pomp“ zu kommen, um dort zu fachsimpeln. „Wir sind Diebels!“ nennt sich selbstbewusst eine Gruppe von Mitarbeitern der Issumer Brauerei. Die Diebels-Unterstützer haben schon so einiges in Issum auf die Beine gestellt und werden mit Sicherheit auch am 19. August für gute Stimmung sorgen.



Der Landfrauenmarkt kam im letzten Jahr so gut an, dass es auch diesmal zum Abschluss am 23. September wieder einen Genussmarkt geben soll. Mit dabei ist noch einmal das Wohlfühlhaus, der Raiffeisen-Markt, aber auch Vereine wie die DLRG Ortsgruppe Issum-Sevelen und der TC Blau-Weiß Issum.

Wie in den Vorjahren findet der Feierabendmarkt jeweils von 16 bis 21 Uhr auf dem Platz An de Pomp statt.