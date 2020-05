Veranstaltungen

Wesel.. Vom 20. bis 25. Mai findet auf dem Festplatz an der Rheinpromenade der Stadtwerke Wesel Comedy Drive-In statt. Die Show „Ladies First (Lioba Albus, Sia Korthaus, Maria Vollmer)“, geplant für Mittwoch, 20. Mai, findet aus organisatorischen Gründen nicht statt.

„Das ist sehr schade. Jede der sechs geplanten Shows sollte Teil eines besonderen Gesamterlebnisses werden. Jetzt freuen wir uns auf fünf humorvolle Abende in schöner Kulisse“, so WeselMarketing-Geschäftsführer Thomas Brocker.



Comedy-Freunde, die bereits ein Ticket für diese Show erworben haben, können es gegen ein Ticket für eine andere Show im Rahmen des Stadtwerke Wesel Comedy Drive-In tauschen und erhalten so die Möglichkeit, hochkarätige Comedians in unvergesslicher Atmosphäre zu erleben.

q Folgende Shows stehen zur Auswahl:

Donnerstag, 21. Mai: Mirja Boes und die Honkey Donkeys

Freitag, 22. Mai: Abdelkarim, Staatsfreund Nr.1

Samstag, 23. Mai: Hazel Brugger, Tropical

Sonntag, 24. Mai: Tobias Mann, Chaos Spezial

Montag, 25. Mai: Ingo Appelt, Der Staats-Trainer

q Alternativ besteht die Möglichkeit, den Ticketpreis für die gebuchte Show erstattet zu bekommen. In beiden Fällen wenden sich die Ticketinhaber bitte zur Abwicklung an WeselMarketing.