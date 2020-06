Veranstaltungen

Rees. Am Freitag, den 12. Juni, lädt Gästeführerin Heike Groeneweg zu einem unbeschwerten Rundgang durch den historischen Stadtkern ein. Bei diesem geselligen Spaziergang erhalten Sie einen kurzen Einblick in die Reeser Stadtgeschichte, erfahren mehr über markante Gebäude, die vielzähligen Skulpturen und die spannende Geschichte der Stadtbefestigung. Eine bunte Mischung aus vielem was es über Rees zu erfahren gibt.

Der einstündige Rundgang startet um 16 Uhr an der Touristeninformation. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahren sind kostenlos dabei. Eine vorherige Anmeldung unter 02851/51-555 mit Angabe der Kontaktdaten ist erforderlich. Die Teilnahme wird auf 10 Personen beschränkt, ein Mundnaseschutz ist mitzuführen.



Neben den öffentlichen Führungen werden auch ganzjährig Stadtrundgänge und Themenführungen für Gruppen angeboten. Weitere Informationen und Termine sind telefonisch unter Tel.: 02851 / 51-187 oder im Internet unter www.stadt-rees.de in der Rubrik „Tourismus, Freizeit und Kultur“, Unterpunkt „Stadt- und Themenführungen“ erhältlich.