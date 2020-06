Veranstaltungen

Kleve. Am langen Fronleichnamswochenende kann man in einigen der wunderschönen Privatgärten im Kleverland die Juniblüte erleben! So sind am Donnerstag, den 11. Juni der Garten Lucenz & Bender in Bedburg-Hau von 11 bis 18 Uhr sowie der Garten Deckers in Kleve und Viller the Garden in Goch von 11 bis 17 Uhr sowie der gARTen Atelier Peters von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, den 13. Juni ist der Reidelhof-Garten von 10 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag, den 14. Juni sind Gartenfreunde in den Gärten Deckers und Theinert in Kleve von 11 bis 17 Uhr willkommen.



In Goch öffnen der gARTen Atelier Peters und der Reidelhof von 10 bis 18 Uhr sowie der Garten Galerie Grunewald und Viller the Garden von 11 bis 17 Uhr. Außerdem können Interessierte den Garten Lucenz & Bender in Bedburg-Hau von 11 bis 18 Uhr besuchen. Der Eintritt in die Privatgärten beträgt 3 € pro Person, Verzehrmöglichkeiten können zurzeit nicht angeboten werden. Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden, außerdem sollten die Gäste eine Mund-Nasen-Maske bereithalten. Aktuelle Informationen zu den Gärten und den Öffnungszeiten gibt es auf der Internetseite www.gaerten-kleverland.de und auf Facebook unter www.facebook.com/gaertenkleverland.