Veranstaltungen

Ab Samstag, den 25.07. bringt der HouseArrest Beer Garden namenhaften DJs wie Da Hool, Oliver Magenta, DJ Quicksilver, FRDY und viele weitere in einen Biergarten im Kloster Graefenthal in Goch-Asperden. Tickets sind unter www.housearrest.tv erhältlich. In Zeiten, in denen Corona noch nicht vollständig besiegt ist, werden neue Konzepte für ein sicheres Zusammensein benötig. Ein solches ist der HouseArrest Beer Garden, der einerseits namhafte DJs und damit erstklassige Musik und gute Laune bringt, andererseits auch die Gesundheit und die Sicherheit der Besucher gewährleistet.



Ab Samstag, den 25. Juli öffnet der Pop-up Biergarten für drei Wochenenden jeweils an Samstagen von 16:00 – 24:00 Uhr und Sonntagen von 13:00 – 21:00 Uhr. Das DJ-Programm startet eine Stunde nach Öffnung des Beer Gardens und endet eine Stunde vor dessen Schließung mit einer großen Closing-Show. An jedem Tag werden vier erstklassige DJs auflegen, jeder Tag hat ein eigenes Motto. Zum großen Opening am Samstag, den 25. Juli wird die „Old-School Edition“ aufgelegt, zu der Da Hool (Meet Her at the Loveparade), DJ Quicksilver (I have a dream, Bellissima, Bingo Bongo), Lars Sea (viele Jahre Resident DJ im World Center) und Tora vs. Xano (Hexenhouse und diverse Festivals) erwartet werden. Insbesondere Da Hool und DJ Quicksilver sind DJs mit internationalem Ruf, die diverse Songs in den Top 10 der Deutschen Single-Charts platzieren konnten. Beide liefern auch heute noch eine energiegeladene Show: „Es war uns wichtig, zum Opening unseres Beer Gardens gleich mit Top-DJs ein Statement zu setzten und Künstler zu buchen, die altersübergreifend für gute Laune sorgen“, so DJ Dutch, Gründer von HouseArrest.



Am Sonntag, den 26. Juli folgt dann der „RNB and LATIN Sunday“, zu dem der bekannte Klever RNB DJ Urban O nebst DJ Nacho, DJ Ebbsolute und DJ Enzo erwartet wird. Das zweite Wochenende startet dann am Samstag, den 1. August, mit der „Festival Edition“, zu der kein geringerer als Oliver Magenta erwartet wird. Er ist einer der angesagtesten deutschen EDM (Electronic Dance Music) DJs, der bei unzähligen Festivals aufgelegt hat und Resident DJs des besten Deutschen Clubs, das Bootshaus in Köln ist. Gemeinsam mit ihm geben sich FRDY (Resident DJ Parookaville), Brandon Sounds (ebenfalls Resident DJ Bootshaus) und Hoff+Dutch (eines der besten DJ-Duos am Niederrhein) die Ehre. Der Sonntag wird dann zum „90s Trash vs. House“ Sunday mit van Keeken, DJ Sternbush und Sascha Makrys. Ein verrückter Sonntag dürfte damit garantiert sein. Das Kloster Graefenthal in Goch-Asperden ist die perfekte Location für den Biergarten. Das Team des Klosters wird für ein abwechslungsreiches Angebot and Speisen und Getränke sorgen.



Ein wesentlicher Punkt im HouseArrest Beer Garten ist die Umsetzung wichtiger Hygienemaßnahmen. Die Gäste werden an Tischen gemeinsam mit maximal 10 Personen platznehmen. Gruppen ab 6 Personen haben einen Tisch für sich exklusiv. Kleinere Gruppen werden kombiniert. Alle Tische sind so aufgestellt, dass ein Mindestabstand von 1,50m gewährleistet ist. Zudem ist es unumgänglich, dass die persönlichen Daten zum Zwecke der Nachverfolgung erhoben werden. Auch alle weiteren gültigen Hygieneregeln werden im Biergarten umgesetzt.

Tickets zum Preis von 15 Euro an den Samstagen und 10 Euro an den Sonntagen sowie weitere Informationen gibt es unter www.housearrest.tv

Foto: HouseArrest TV