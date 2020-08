Veranstaltungen

Wesel. Heute morgen teilte die Pressestelle des ShowZirkus Flic Flac die Beendigung der "Flic Flac Show „Punxxx – 30 Jahre nicht irgendein Circus“ mit. Nach langen Überlegungen entschieden die Geschäftsführung und Direktion aufgrund der überall unterschiedlichen Hygienevorgaben und Konzepten in den Spielorten, dass es nicht möglich ist, diesen unterschiedlichen Vorgaben standzuhalten und umzusetzen. Das betrifft das im September in Wesel geplante Gastspiel und allen folgenden Städte, die derzeit im Vorverkauf sind.



"Eine wirtschaftlich tragfähige Fortführung des Reisegeschäftes – selbst in nur einem Bundesland – ist auf Grund der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Denn jede Stadt hat ihre eigenen Verordnungen bezüglich Hygiene-, Abstands- und Sicherheitsregeln, die die Kommune zudem je nach Risikolage verändern kann.", erklärt Barbara Rott, die Pressebeauftragte von Flic Flac. Das verhindere nicht nur eine vorausschauende Planung, sondern auch erfolgversprechende Bewerbung der jeweiligen Gastspiele.

Alle bisher erworbenen Tickets werden in Gutscheine für künftige Flic Flac Shows umgewandelt oder rückabgewickelt. Detailinformationen dazu auf unserer Webseite flicflac.de.

Flic Flac ist nicht irgenein Zirkus, Flic Flac bietet atemberaubende und sensationelle Show-Acts, wie sie in keiner anderen Show zu finden sind. Die legendäte Motorradkugel kennt wohl jeder, der Flic Flac in den letzten Jahren besicht hat. Auch die Künstler bedauern die Situation sehr, würden sie die Tour gerne bis zum Ende den Zuschauen zeigen dürfen. Es steckt sehr sehr viel Arbeit und Herzblut in jeder neuen Show ..



Flic Flac startet alledings mit einer neuen faszinierenden Show voll mit Action, Artistik und Adrenalin wieder durch, sobald es das Virus und seine Auswirkungen zulassen. Das Flic Flac Team freut sich schon heute auf ein Wiedersehen mit seinen Fans und neuen Besuchern, die sich von diesem einzigartigen Eventunternehmen begeistern lassen.

Foto: (c) Petra Simons