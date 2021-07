Veranstaltungen

Xanten. Nachdem sich die Open-Air-Kinovorstellungen der vergangenen Jahre großer Beliebtheit erfreuten, plant das Veranstaltungsteam des Freizeitzentrums Xanten auch in diesem Jahr wieder zwei Film-Abende unter freiem Himmel. Am Freitag, 6. und Samstag, 7. August 2021 wird das 5. Open-Air Kino im Hafen Xanten stattfinden. Präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.

Auf einer ca. 4 x 7 Meter großen Leinwand wird an beiden Abenden jeweils ein Film aus der Zuschauerwahl gezeigt. Dazu wird die Xantener Südsee nach Einbruch der Dunkelheit am Freitag und Samstag in ein Open-Air Kino verwandelt. Alle Kinobegeisterten sind herzlich eingeladen, einen Film ihrer Wahl unter freiem Himmel mit Blick auf die Xantener Südsee zu genießen. Für den Besuch ist ein Ticket erforderlich, das im Vorverkauf zum Preis von 7 € zzgl. Gebühren bei Eventim, an allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen bzw. über die FZXWebseite f-z-x.de (Events) gekauft werden kann.



Welcher Film an dem jeweiligen Abend gezeigt wird, kann im Vorfeld per Abstimmung gewählt werden. Mitmachen ist einfach: Über die Homepage des Freizeitzentrums Xanten, f-z-x.de sowie über die Facebook- und Instagram-Seite, hat jeder die Möglichkeit im Zeitraum bis zum 25. Juli über die Filme, die zur Auswahl stehen, abzustimmen. Zur Auswahl stehen:

Enkel für Anfänger mit Maren Kroymann, Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa, Dominic Raacke, Günther Maria Halmer, FSK6, 2020 Komödie, Dauer: 1:40 Std.

Der Junge muss an die frische Luft mit Julius Weckauf, Sönke Möhring, Luise Heyer, Hedi Kriegeskotte, Ursula Werner FSK6, 2018 Drama, Dauer: 1:36 Std.

Nightlife mit Elyas M’Barek, Palina Rojinski, Frederick Lauf, Leon Ullrich, Milena Dreißig FSK12, 2020 Komödie/Romanze, Dauer: 1:50 Std.

Eine Frau mit berauschenden Talenten Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère, Iris Bry FSK12, 2020 Komödie/Krimi, Dauer: 1:42 Std.

Lindenberg! Mach dein Ding mit Jan Bülow, Detlev Buck, Max von der Groeben, Charly Hübner, Julia Jentsch FSK12, 2020 Drama/Musik, Dauer: 2:14 Std.



Open-Air Kino Xantener Südsee

Fr., 6. und Sa. 7. August 2021 (Vorführungsbeginn jeweils nach Einbruch der Dunkelheit ab ca. 21:30 Uhr)

Hafen Xanten, Xantener Südsee

Salmstr. 30, 46509 Xanten

Eintritt: nur mit Ticket (7 € zzgl. Gebühren); Vorverkauf über Eventim, angeschlossene Vorverkaufsstellen und f-z-x.de