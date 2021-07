Veranstaltungen

Geldern. Reichlich handgemachte Livemusik und unverfälschter Sound: Damit strotzt die Musikreihe „Gelderner Sommer“ auch in diesem Jahr. Am Freitag, 23. Juli, ist es erneut „Malo’s Bistro“ in der Glockengasse, das die Musikfreunde zum kostenlosen Konzert einlädt. Ab 20 Uhr zu Gast ist der niederländische Sänger, Gitarrist und Produzent Roel Thomas, der sein großes Können sympathisch bescheiden beschreibt mit: „Simply making music!“.



In den Niederlanden ist der Mann, der als „Tausendfüßler der Musik“ bezeichnet wird und mit sanfter und dennoch durchdringender Stimme für Gänsehaut-Momente sorgt, längst kein Unbekannter mehr und derzeit auf erfolgreicher Tour. Roel Thomas steht für ein abwechslungsreiches Repertoire, eine angenehme Singstimme sowie ein exzellentes Gitarrenspiel. In Geldern will die „Ein-Mann-Party-Band“, wie er sich selbst einmal bezeichnet hat, auch seinen Erfolgssong „My best friend“ präsentieren. Soul aus den Niederlanden in Malo’s Bistro – eine Empfehlung für alle Musikfreunde.

Foto;: Stadt Geldern