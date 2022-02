Veranstaltungen

Mit Xantour wird am Samstag, 12. Februar 2022 durch die Leucht gewandert. Wir starten um 10:00 Uhr am Plaza del Mar in Xanten.Hier geht´s in Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz (Navi Zwischen der B 58 und A 57 Richtung Kamp-Lintfort, 46519 Alpen, Xantener Strasse). Von dort geht es um 10:30 Uhr los. Vom Parkplatz starten wir in Richtung Autobahn A 57, Wolfsbogen, Galgenbogen, Peskensbogen, Niederkamp, Baerlaghof, Hof Bongers und zurück zum Parkplatz. Die Streckenlänge beträgt ca.16 km.

Es wird gewandert mit Pausen (Rucksackverpflegung). Siehe auch www.xantour.de

Coronaregeln sind einzuhalten.