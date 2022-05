Veranstaltungen

Weeze.Seit vielen Jahren nimmt das Royal Air Force Museum an den Kreis Klever KulTourtagen, die am Wochenende des 14. Und 15. Mai stattfinden, teil. Über 25 Kultureinrichtungen beteiligen sich an dieser kreisweiten Veranstaltung, die auch in Verbindung mit dem Internationalen Museumstag steht. Das Royal Air Force Museum lädt alle interessierten Besucherinnen und Besucher ein, sich die umfangreiche Ausstellung zu der Geschichte der britischen Luftwaffe anzuschauen. Tornados, Phantoms und Harrier sicherten bis 1999 den Frieden unter anderem in Laarbruch-Weeze.

Zahlreiche Exponate wie hier im Einsatz gewesene Flugzeuge, Cockpits, Flugabwehrwaffen, Schleudersitze, Dioramen zur Illustrierung der verschiedenen Einsatzepochen, Uniformen und weitere Sachzeugen sowie eigene Publikationen dokumentieren die Anwesenheit der Briten von 1945 – 1999 vor allem am Niederrhein und lassen damit ein wichtiges Kapitel der Heimat- und Nachkriegsgeschichte lebendig und erlebbar werden.



Die neu gestaltete Ausstellung zur Militärpolizei der RAF zeigt u.a. einen originalen Polizei Land Rover auf der Bühne des ehemaligen Stationskinos Astra. Während der Kreis Klever KulTourtage am Samstag und Sonntag 14. und 15. Mai gilt innerhalb der regulären Öffnungszeiten von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr freier Eintritt!



Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte:

Im Museum ist während der genannten Öffnungszeiten auch der Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte (AWH) vertreten. Mitglieder des Arbeitskreises präsentieren den Verein im Foyer des RAF Museums, stehen für Fragen zur Verfügung und zeigen u.a. den Stand der Planungen zum kommenden Weezer "Haus der Geschichte/n".Zudem kann man dort das aktuelle Jahrbuch und vorherige Jahrgänge - soweit vorhanden – erhalten oder bestellen.

Beide Vereine nehmen gerne neue Mitglieder auf. Weitere Informationen finden Sie online auf der Website unter www.laarbruch-museum.net.