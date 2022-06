Veranstaltungen

Moers. Film ab: Das Grafschafter Museum lädt in diesem Sommer zu Open Air Lichtspielen im Schlosshof (Kastell 9) einDie Filme starten jeweils nach Sonnenuntergang. Auftakt macht ‚The Square‘ am Donnerstag, 23. Juni, um 22 Uhr. In dem satirischen Drama geht es um einen Museumskurator, der durch den Diebstahl seines Mobiltelefons und einen kontroversen Werbeclip für eine Kunstinstallation in eine Krise gestürzt wird. Der Film gewann die ‚Goldene Palme‘ in Cannes. Die weiteren Filme sind:

24. Juni Leberkäsland mit der Autorin und Politikerin Lale Akgün, Beginn 20.30 Uhr

7. Juli Der Marsianer, Beginn 22 Uhr

8. Juli Die Unbeugsamen, Beginn 22 Uhr – in Kooperation mit der Gleichstellungstelle der Stadt Moers

9. Juli Lion, Beginn 22 Uhr

10. Juli I am not your negro, Beginn 22 Uhr

4. August Aus dem Nichts, Beginn 21.15 Uhr

5. August The United States vs. Billie Holliday, Beginn 21.15 Uhr

6. August Heute bin ich Samba, Beginn 21.15 Uhr

7. August Die Welle, Beginn 21.15 Uhr



Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter 0 28 41 / 201-68200 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Foto: Grafschafter Museum/Bettina Engel-Albustin).