Veranstaltungen

Xanten. Endlich ist wieder Leben in Xantens Innenstadt, das Wetter verspricht lange warme Abende. Und so laden in diesem Jahr die Gewerbetreibenden wieder zur Mittsommernacht ein und die ganze Innenstadt erstrahlt im Glanz einer mediterranen Sommernacht An diesem Abend lassen die Händler ihre Läden bis 23 Uhr geöffnet. Mit dem großen Zapfenstreich der St. Victor-Bruderschaft endet die Mittsommernacht am Freitagabend.



Mit vielen Einzelaktionen der Geschäfte von Klever Straße über Marsstraße und Markt bis hin zur Orkstraße, über den Europaplatz bis hin zur Bahnhofstraße. Dazu bauen die Händler zusätzlich Getränkestände auf, bieten besondere Leckereien oder auch kleine Aktionen. Auch Musiker und Bands geben ihr bestes um den Abend zu einem unterhaltsamen Erlebnis zu machen. Und so geht es odentlich zur Sache in der Kurfürstenstraße mit Christian Theißen Drum Cover, in der Marsstraße mit Live-Musik.



In der Orkstraße ist für jeden etwas dabei – Cocktailbar, Gegrilltes, frisch gebackene Waffeln und Getränke aller Art. Ab 19.00 Uhr sorgt die Band Xanthiadoo für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Begleitet wird die Mitsommernacht von einem großen dreitägigen Altstadtmarkt mit neuem und altem Handwerk. Der Altstadtmarkt beginnt am Freitag 24. Juni um 18 Uhr und präsentiert sich bis Sonntag abend 18 Uhr.

Zwischen dem Mitteltor und dem Klever Tor werden etwa 30 Handwerker und Künstler ihre Arbeit präsentieren und lassen sich über die Schulter schauen. Natürlich können die Waren auch käuflich erworben werden.



Es wird wieder eine gelungene Mischung aus altem und neuem Handwerk zu sehen und bestaunen sein. Gedrechseltes, Glasmalerei, Genähtes, Gehäkeltes, Gesticktes, Gestricktes, Holzdesign und vieles mehr darf bestaunt werden.

Auch das begleitende Programm darf sich sehen lassen:

Am Freitag Abend, den 24.06.2022 spielt die Kids Band der Dom Musikschule ab 19.00 beim Hotel van Bebber Ab 20:00 folgt die Band "Meeting of the waters" ebenfalls beim Hotel van Bebber. Dieser Bandauftritt wird durch Herrn Graumann gesponsert.

Franz Melchers wird am kompletten Wochenende immer wieder Stücke auf dem Klavier spielen und von Wolfgang Plewan wird über das komplette Wochenende Gitarrenmusik mit begleitendem Gesang zu hören sein.



Am Samstag, 25.06.2022 spielt Frau Schüppel Slojewski um 15:00 auf ihrer Harfe, das Gitarrenduo Margot und Reinhard Dellmann Storm spielt im Anschluss.

Am Sonntag, 26.06. dürfen die Besucher sich um 15:00 auf das Jazz Ensemble der Dom Musikschule mit einer Jam Session unter der Leitung von Robert Ritscher freuen.



Die Öffnungszeiten des Marktes sind zur Mittsommernacht von 18 Uhr bis 23:00, am Samstag von 11:00 bis 20:00 und am Sonntag von 11:00 bis 18:00.