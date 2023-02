Veranstaltungen

Kevelaer. Was, wenn vor der 856. Vorstellung eines Theaterstückes das gesamte Ensemble inklusive Bühnenbild im Stau steht und das Konzert- und Bühnenhaus voll mit Besuchern ist und auf den Start der Aufführung wartet? Dann sind glücklicherweise Michaela Schaffrath als Regieassistentin und Stefan Keim als Beleuchter zur Stelle und retten den Kevelaerer Theaterbesuchern den Abend. Am 1. März 2023 ist um 20 Uhr das „Tourneetheater Thespiskarren“ zu Gast und begeistert mit dem Edgar Wallace Klassiker „Der Mönch mit der Klatsche“.



Ein Desaster bahnt sich an

Die Vorstellung des Gruselschockers droht zu platzen und die dringend nötigte Abendeinnahme auszufallen. Nur Regieassistentin Karin Tor und Beleuchter Klaus Konski sind im eigenen Auto vorausgefahren und pünktlich vor Ort. Was tun? Nicht ganz freiwillig wagen sie das Äußerste: Sie haben die Vorstellung schließlich viele Hundertmal gesehen, kennen jeden Satz und jede Geste. Warum also nicht selbst in die Rollen schlüpfen? Ausgestattet mit ein paar Kostümen und spärlichen Requisiten tasten sie sich an die Figuren heran.

Im Nu haben sie sich freigespielt und wagen Erstaunliches. In wilder Improvisation springen sie von Rolle zu Rolle und zaubern eine überdreht irrwitzige und rasant komische Krimishow auf die Bühne, die immer haarscharf am Scheitern entlangschrammt. Trotz der waghalsigen Wendungen schaffen die beiden das Unmögliche und lassen – sehr zum Vergnügen eingefleischter Edgar-Wallace-Fans – die unvergessenen Gestalten der berühmt-berüchtigten Schwarz-Weiß-Klassiker einen nach dem anderen wiederauferstehen, sei es der wahnsinnige Mörder, der skurrile Butler, eine Jungfer in Nöten oder der liebenswerte, etwas schusselige Scotland-Yard-Ermittler.



Schnell noch Karten sichern

Eintrittskarten für den Thriller-Spaß können in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, online unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de oder per Telefon unter 02832 122-991, erworben werden.

