Veranstaltungen

Die beste Kombination für einen gelungenen Urlaub? Keine Frage: Sonne, Strand, gutes Essen, leckere Getränke, die passende Musik und unvergesslich schöne Momente. Der „Sommer in der Stadt 2018“ in Kalkar bietet seit dem 15. Juni bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die schönste Auszeit des Jahres. Nicht nur an den Wochenende tummel(te)n sich hier unzählig viele Gäste - auch unter der Woche hat der „kleinste Strand abseits des Meeres“ genug für ein relaxtes Get Together zu bieten. Strandbar und Strandrestaurant, Cocktailbar, Liegeflächen… und im Whirlpool finden Groß und Klein die verdiente Abkühlung. Hier trifft sich der Niederrhein, hier regieren vier Wochen lang Spaß und Entspannung.



Natürlich ziehen die Organisatoren der Stadt Kalkar und des Werberings Kalkar aKtiv auch für das kommende Wochenende tolle Programmpunkte auf dem Sandstrand aus dem Hut. Der Eintritt ist gratis:

So wird am Freitag, den 29. Juni Comedian Matthias Jung ab 19.00 Uhr auf der Bühne ordentlich Gas geben. „Chill mal - Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“… Der Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugendexperte befasst sich mit dem Thema Teenager in der Pubertät. Das ist Spaßpädagogik pur für die ganze Familie, eine perfekte Mischung aus Sachverstand, Humor und Fakten. Und den Lachmuskelkater gibt es gratis dazu.



Wer am Samstag, den 30. Juni und Sonntag, den 1. Juli zum Sonne- und Gute Laune-Tanken auf den Marktplatz geht, darf sich ab 12.00 Uhr auf ein leckeres Stelldichein freuen. Der FoodKonvoi mit diversen Foodtrucks kitzelt auch aus dem letzten Besucher einen wahren Gourmet heraus. Ob Burger, „Kartoffeliges“, süße Leckerbissen, herzhafte Kleinigkeiten oder Veggie Food… jeder Geschmacksnerv wird getroffen. Das schmeckt! Strandbar und Strandrestaurant des Beginenhof- Betreibers Peter Kersten sind natürlich ebenfalls geöffnet. Auch wird seine Partnerin Gianna Doucanè in der CoBar wieder selbstgemachte Cocktails anbieten.



Begleitend zum FoodKonvoi lädt Rheinmixen am Sonntag ab 12.00 Uhr zur „Sunday Beach Session“ ein. Nick Merkert, Alexander Machts und Martin van Laak lassen mit chilligen Elektrosounds die feinen Sandkörner unter den nackten Füßen vibrieren. Ihr Debüt gaben die Musiker bereits im vergangenen Jahr auf dem Beach. Heiße Sounds sowie schmackhafte Häppchen und Getränke. Perfekter könnte ein Sonntag mit Familie und Freunden nicht sein!



