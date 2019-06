Kalkar. Füße im heißen Sand, chillige Musik und der Cocktail prickelt herrlich auf der Zunge! Klingt nach Mallorca-Urlaub? Ganz im Gegenteil! Für dieses Strandfeeling müssen noch nicht einmal Flugtickets gebucht oder Plätze am Pool reserviert werden. Der Ort der Entspannung liegt näher als gedacht - nämlich mitten auf dem Kalkarer Marktplatz. Sonnenbrillen, Hüte und Flip-Flops raus - der „SOMMER IN DER STADT“ hält wieder Einzug in Kalkar!



Ein freudiges Hallo hier, ein Pläuschchen dort drüben… Von Freitag, 14. Juni bis Sonntag, 14. Juli verwandeln erneut 1.000 m² bzw. 100 Tonnen Sand zwischen Rathaus und alter Gerichtslinde die Hansestadt zum Ort der Begegnung und Entspannung. Anwohner und Besucher dürfen es sich dann auf Liegestühlen unter Palmen bequem machen, Burger und Co. genießen und sich gemeinsam auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Musik, Comedy und mehr freuen.



Der Eintritt zum Strand sowie zu allen Veranstaltungen ist frei (Details zum Programm siehe nachfolgend). Bereits zum vierten Mal in Folge organisieren die Stadt Kalkar und der Werbering Kalkar aKtiv e.V. dieses tolle Happening für Jung und Alt. Die Kids dürfen wieder nach Herzenslust auf der riesigen Fläche Burgen bauen und ausgelassen toben. Großartig so ein überdimensionaler Sandkasten! Währenddessen beobachten die Erwachsenen das Geschehen von den, mit Kunstrasen bezogenen, Sitz- und Liegeflächen. Wie schon im letzten Jahr lädt auch dieses Mal ein Whirlpool zum Abkühlen ein - und das nicht nur die Kleinen! Sportskanonen können sich übrigens auf dem Beach- Volleyballfeld verausgaben und sich im Duell messen. Das absolute Highlight wird jedoch erst am ersten Veranstaltungstag verkündet - eine Überraschung speziell für Kinder.



Strandrestaurant-Betreiber Peter Kersten vom Beginenhof wird natürlich wieder mit herzhaften Leckerbissen vor Ort sein. Auf der Außenterrasse lässt es sich prima verweilen. Er wird den SOMMER IN DER STADT-Gästen Wraps, normale Burger, Steakburger, vegetarische Burger, Burger aus gebackenem Ziegenkäse sowie alle „Klassiker“ plus Salate und Beilagen kredenzen. Mit sommerlichleichten



Getränken wird dann mit Familie und Freunden auf den Urlaub oder einfach nur auf ein gelungenes Wochenende angestoßen. Doch auch mit den Kollegen lässt sich eine gesellige Zeit unter der Kalkarer Sonne verbringen. Gibt es etwas Schöneres als sich beim Afterwork-Treffen einen Hauch von „Weit weg“ um die Nase wehen zu lassen? Ein Prosit auf den wohlverdienten Feierabend! Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, den 14. Juni um 18.30 Uhr auf dem Sandstrand vor dem Rathaus durch Han Groot Obbink, Vorstandsvorsitzenden des Werberings Kalkar aKtiv e.V.. Mit der Rot-Weißen Nacht wird im Anschluss der Startschuss zum 4 Wochen (und fünf Wochenenden) langen Live-Event gegeben. Auf geht´s zum Kalkarer Strand!