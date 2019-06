Veranstaltungen

Alpen. Am Sonntag, den 23.06.2019 beginnt um 17.00 Uhr ein Konzert des Niederrheinischen Jugendstreichorchesters in der evangelischen Kirche Alpen. In diesem Orchester sind fortgeschrittene Streicherschüler vom ganzen Niederrhein vertreten, die unter der Leitung von Thomas Brezinka regelmäßig proben und musizieren. Die Solistinnen kommen aus den eigenen Reihen: Lara Floerkens (Cello) und Charlotte Langner (Gesang). Es erklingen Werke von Händel, Tschaikowski, Purcell, Mozart und Elgar.

Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche frei, für Erwachsene kostet er 12,00 Euro.