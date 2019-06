Veranstaltungen

Das Jahr nähert sich seinem Höhepunkt, der Sommer Sonnenwende Mit ihr findet in unserer Stadt eines der schönsten Feste des Jahres statt, die Mittsommernacht. Am 28. Juni ist es soweit. Die Innenstadt wird zur Partyzone. In der Orkstraße sorgen ab 19 Uhr die Band „Never 2 late“ und ab 21 Uhr das „Mixed Age Orchestra“ für musikalische Unterhaltung, während die Frauen von „Women´s Fit“ beim Zumba Tanzen dafür sorgen, dass die Zuschauer bereits beim Zuschauen ins Schwitzen kommen.



Fürs Leibliche Wohl ist mit einer Cocktailbar sowie weiteren Getränken, Gegrilltem und frischen Waffeln gesorgt. Als Tanzfläche fungiert die Kurfürstenstraße, auf der die Tanzschule Wille zum Mitmachen auffordert. Wer sich traut, kann gewinnen. qq Ein abwechslungsreiches musikalisches Programm aus Jazz, Pop und Soul präsentieren Dirk Dressler, Sängerin Maya Kehren und der Bassist Emanuel Stanley auf der Marsstraße. Ludger Lemken, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xantens, „Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit Cocktails to Go und Erdbeerbowle zu versorgen“.



Auch auf der Straße Karthaus erwarten die Besucher eine Liveband sowie kulinarische Köstlichkeiten. Auf dem großen Markt sorgt eine Hüpfburg bei den Kindern für Kurzweil. Zum zweiten Mal sind die Geschäftsleute der Klever Straße mit ihrem Altstadtmarkt einbezogen, der vom 28. Bis zum 30. Juni andauert. Hier werden sich Handwerkerüber die Schultern schauen lassen und ihre hergestellten Waren zum Verkauf anbieten. Bei einem Glockengießer können Interessierte ihre eigene individuell gestaltete Glocke herstellen. Wer Messer oder Scheren zu Hause hat, sollte diese mitbringen. Ein Scherenschleifer sorgt für das Comeback der Schneidewerkzeuge.



Selbstverständlich ist auch hier fürs leibliche Wohl gesorgt und die Musik kommt ebenfalls nicht zu kurz. Fürs erste sorgen die Gastronomen und die Pumpennachbarschaft der Klever Straße zusammen mit dem Kenia Team des Stifts Gymnasiums Xanten. Musikalisch unterhalten am Freitag von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr „The Willows“ mit Celtic Folk, während der Samstag ab 15 Uhr der Band Coro mit ihrer Rochmusik und ab 18 Uhr der Kids Band der Dommusikschule gehört.



Am Sonntag präsentiert die Dommusikschule von 12 bis 13 Uhr ein Gitarrenkonzert. Ab 15 Uhr ist das Publikum von der Gruppe Xantiamo unter der Leitung von Irena Möbus zum Mitsingen eingeladen, bevor ab 16 Uhr der Moser Clan den musikalischen Endpunkt eines unvergesslichen Festes setzt.

Ein Feuerwerk findet in diesem Jahr nicht statt.



Mittsommernacht: Freitag, 28.06.2019 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr Innenstadtbereich

Altstadtfest: Freitag, 28.06. bis Sonntag 30.06.2019 Klever Straße

Freitag: 18.00 – 23.00 Uhr, Samstag: 11.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag: 11.00 bis 18.00 Uhr