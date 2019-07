Veranstaltungen

Obwohl der für Samstag geplante Wettbewerb Musikförderpreis „Duo Plus“ aufgrund geringer Anmeldezahlen ausfällt, findet am Sonntag, 7.7. um 17.00 Uhr im Raum 1.09 der Musikschule Neukirchen-Vluyn e.V., Diesterwegstraße 1a, die als Preisträgerkonzert geplante Abschlussveranstaltung statt. In diesem Jahr werden hier alle angemeldeten Gruppen Auszüge aus ihrem Wettbewerbsprogramm spielen.



Trotz der gelockerten Anmeldebedingungen hatten sich lediglich 10 Gruppen zum Wettbewerb angemeldet, was im Vergleich zum Rekordjahr 2005 mit 72 Gruppen so gering ist, dass eine Durchführung des Wettbewerbs nicht mehr als sinnvoll angesehen werden kann. Die Volksbank Niederrhein eG, die seit über 20 Jahren den Wettbewerb ausrichtet, bedankt sich beim Konzert mit einem Gutschein bei den teilnehmenden Gruppen für die Anmeldung zum Wettbewerb. Der Eintritt zum Konzert ist für alle frei.