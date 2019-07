Veranstaltungen

Kalkar. Dem Begriff „Zirkus“ wohnt immer ein ganz besonderer Zauber inne. Welches Kind möchte nicht einmal im Scheinwerferlicht der großen Manege stehen und dem Beifall des Publikums lauschen. Beim Zirkustag am Sonntag, den 28. Juli werden Clown, Jonglage-Künstler, Zirkusballerina und Co. die neugierigen jungen Gäste von Kernie´s Familienpark an die Hand nehmen und sie in ihr Können einweihen. Wetten, dass an diesem Tag wahre Naturtalente entdeckt werden?



Wenn sich ab 10.00 Uhr der Vorhang hebt bzw. sich die Tore zu Kernie´s Familienpark öffnen, warten am Eingang bereits die Akteure des Circus Maximum. Gemeinsam mit Jumping Eddie und dem, als Clown verkleideten, Maskottchen Kernie begrüßen sie Klein und Groß, um sie kurze Zeit später in ihre farbenfrohe und aufregende Welt zu entführen. Zunächst geht es auf die zahlreichen Attraktionen wie zum Beispiel die Achterbahn, den Atlantis oder die Disk'O'-Scheibe.

Leckere Pommes und ein Eis schmecken immer und stärken für alles was noch kommt. Und das ist an diesem Tag richtig spannend: Im Zirkus- Workshop werden (kindgerechte) Jonglage- und Balance Acts, lustige Einlagen und vieles mehr gezeigt. Gar nicht mal so einfach auf dem (bodennahen) Seil einen Fuß vor den anderen zu setzen. Dabei sieht es bei den Profis immer so leicht aus. Doch mit etwas Übung wird an diesem Sonntag jeder zum Star und darf das Erlernte stolz in einer gemeinsamen Show vor den Eltern und anderen Kindern und Gästen präsentieren.



Ob das schon alles ist? Natürlich nicht! Wunderland-Entertainer Eddie zeigt, wie gut er das Spiel mit dem Feuer beherrscht - weitere Kunststücke gibt er in seiner Theatershow zum Besten (Zeiten werden am Tag selbst bekannt gegeben). Und im Animationszelt dürfen sich Nachwuchs-Narren richtig toll schminken lassen. Dann steht einem Selfie mit Kernie ja nichts mehr im Wege, das muss für die Zukunft einfach festgehalten werden.

Zwischendurch lädt Circus Maximum zu seinen Vorstellungen ins große Zelt ein. Er gastiert übrigens die ganzen Sommerferien über auf dem Gelände des Wunderland Kalkar. Das junge Team begeistert am Boden und in der Luft und sorgt für lustige und atemberaubende Momente im Wechsel bei tollen Lichteffekten. Trapez und Seidenbänder, Kegel, Ringe, Fackeln und Dressur… die Artisten wissen die Menge zu begeistern. Der Eintritt zum Circus Maximum ist in den Sommerferien für alle Parkgäste gratis. Vorstellungen werden täglich um jeweils 12.30 und 16.30 Uhr gegeben. Großes Staunen ist garantiert.



Der „Zirkustag“ findet am Sonntag, den 28. Juli von 10.00 bis 18.00 Uhr statt. Im Eintrittspreis inbegriffen sind mehr als 40 Attraktionen, Pommes, Softeis, Erfrischungsgetränke sowie Kaffee und Tee für die Erwachsenen.