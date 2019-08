Veranstaltungen

Am Samstag, 31.08.2019 startet die 1. Niederrheinische Bobby-Car Meisterschaft zugunsten von „Bewegen hilft“, der großen Charity-Aktion von Guido Lohmann. Die Rennstrecke wird auf dem Parkplatz der Volksbank Niederrhein, Mühlenstraße 20-30 aufgebaut. Um 11 Uhr startet das VIP-Rennen, danach folgen bis ca. 15 Uhr weitere spannende Rennen in den Kategorien: Kinder U3, Kinder U6, Kinder U10 und ein offenes Rennen für alle Anderen. D.h. Alle von 0-99 Jahre dürfen kostenlos mitfahren, die Anmeldung zu den Rennen erfolgt vor Ort. Auf alle Finalfahrer warten tolle Preise je Altersgruppe.



Alle Besucher können sich mit Moderator Marc Torke auf spannende Rennen und ein buntes Rahmenprogramm freuen: Hüpfburg, Kinder-Bastelstand, Foodtruck und Getränke, Musik, Popcorn- und Waffelstand, große Tombola, Fotoshooting mit SAM, Kinderschminken und Vieles mehr! Und das Beste: Alle Einnahmen aus Spenden und dem Verkauf von Getränken und Essen gehen an „Bewegen hilft“.