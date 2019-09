Veranstaltungen

Welches Outfit ist angesagt in diesem Herbst? Antworten auf viele Fragen im Bezug auf die Mode der nächsten Monate geben Ihnen die teilnehmenden Xantener Unternehmen am 15. September anhand einer großen Modenschau auf dem Großen Markt. Auf dem zwölf Meter langen Laufsteg präsentieren Ihnen Models der Xantener Mode-Unternehmen die aktuellen Trends für den kommenden Herbst. Ob Brillen, Frisuren, Accessoires oder Outfits egal, für welches Alter. Für jeden sollte das richtige dabei sein.



Das begleitende Rahmenprogramm bilden die Oldtimer des Classic Day, bei dem es auch jede Menge chice Gefährte zu bestaunen gibt. Pannekiekers Kochfest lädt zu kulinarischen Köstlichkeiten ein. Wie in jedem Jahr gehört der Verkaufsoffene Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr mit zum Programm.

Modenschau mit Classik Day und Pannekiekers Kochfest

Sonntag, 15. September 2019 auf dem großen Markt

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt 13 bis 18 Uhr