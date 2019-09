Veranstaltungen

Die kfd-Kranenburg lädt die Frauengemeinschaften zur Kreuzwallfahrt der Frauen mit Hl. Messe, Frühstück und Kreuzweg auf den Alten Wällen am Mittwoch, den. 18.09.2019 um 09.00 Uhr in die Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul Kirchplatz Kranenburg ein. Herzliche Einladung hierzu an alle interessierte Frauen der kfd St. Laurentius Uedem, St. Jodokus Keppeln und hl. Familie Uedemerbruch. Für alle Teilnehmer der kfd St. Laurentius Uedem werden die Kosten aus deren Kasse übernommen.

Anmeldung bitte bei Maria van Gemmeren Tel. 100794