Veranstaltungen

Repelen. Der Chor „Stimmfarben“ unter der Leitung von Roswitha und Volker Rogall stellt am 15. September 2019 um 17:00 in der Dorfkirche Repelen sein neues Programm vor. Es erklingen Chöre von Mozart und Verdi, aber auch aus „My Fair Lady“ und „West Side Story“. Wie immer stellen die Sängerinnen und Sänger eine harmonische Folge von Soli, Duetten, Trios und Chorstücken zusammen.



Einlaß ist um 16:30, der Eintritt kostet 10,- €

Adresse: Dorfkirche Repelen, An der Linde, 47445 Moers

Einlass: 16.30 Uhr, Beginn: 17.00 Uhr