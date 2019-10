Veranstaltungen

Rheinberg. Am Samstag, 2. November, sorgt der Heimatverein Herrlichkeit von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr mit seinem inzwischen elften Martinimarkt wieder für eine heimelige Atmosphäre auf dem Ossenberger Dorfplatz. Es gibt insgesamt 21 Verkaufsstände, Musik und selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. Für das passende vorweihnachtliche Ambiente sorgen die Lichterketten, die bis zum Januar dem Dorfplatz wie schon in den Jahren zuvor ein festliches Aussehen verleihen.

Der Ossenberger Martinimarkt ließe sich sicher noch vergrößern. Weitere Stände bis in die Kirchstraße hinein wären denkbar. Anfragen von Marktbeschickern gibt es genug, denn der Markt ist beliebt und lockt viele Besucher an. Aber dann würde die einzigartige Atmosphäre zumindest teilweise verloren gehen. Der Markt soll so bleiben, wie er ist: klein, überschaubar, gemütlich und familiär.



Der Heimatverein ist Veranstalter, er hat aber auch diesmal wieder die Ossenberger Vereine und Gruppen mit ins Boot geholt. Die Ossenberger Schützen sind verantwortlich für den Getränkestand, der Verein Gemütlichkeit sorgt für Grillwürstchen, leckere Currywurst und den allseits begehrten Flammlachs, der Heimatverein ist für die Cafeteria mit Kuchen, Kaffee und Kakao zuständig, der Förderverein des Ossenberger Kindergartens backt Reibekuchen, die Ossenberger Karnevalisten bieten mit ihrer Glühweintruppe roten und weißen Glühwein wahlweise mit oder ohne Schuss an und von der Jugendabteilung des KAG gibt es wieder frische Waffeln.



Aber auch das übrige Angebot, das breit gestreut ist und von Holzbastelarbeiten über Blumengebinde, Bücher, Kinder- und Damenbekleidung, Schmuck, Strickwaren und Geschenkartikeln reicht, kann sich durchaus sehen lassen. Viele der Artikel sind selbst gemacht und wer möchte, kann bei der vielfältigen Auswahl der Marktbeschicker in den schmucken Verkaufshütten des Heimatvereins oder eigenen Ständen schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk erwerben.

Zur musikalischen Untermalung werden CDs als Hintergrundmusik abgespielt, aber selbstverständlich gibt es auch wieder einige Live-Darbietungen. Auf dem großen Bühnenwagen spielt um 15.30 Uhr der Posaunenchor Wallach-Ossenberg-Borth und um 16.30 Uhr haben dann die Kinder des Ossenberger Kindergartens ihren großen Auftritt. Die Klingenden Gedanken folgen direkt im Anschluss daran um 17.00 Uhr.



Dass am 2. November, genug Besucher kommen, darüber macht sich Ulrich Glanz, der Geschäftsführer des Heimatverein Herrlichkeit, keine Gedanken: „Es kommen in der Regel immer weit mehr als 1000, selbst wenn's einmal regnet. Wir wünschen uns aber trotzdem trockenes Winterwetter, nicht zu kalt und nicht zu warm. Der Martinimarkt ist sehr beliebt und nicht nur die Ossenberger wissen, was sie an ihm haben.“