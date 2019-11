Veranstaltungen

Weeze. Wer kennt es nicht? Bereits Wochen vor Weihnachten und spätestens mit dem ersten Advent dreht sich alles um das Thema Weihnachten. Da werden Ideen für Geschenke gesucht, unendliche Weihnachtsfeiern besucht, Wunschzettel geschrieben, der Plätzchen-back-Marathon steht an - eigentlich eine schöne Zeit! Aber manchmal ist der ganze Weihnachtstrubel eben auch so schnell, laut und hektisch, dass man viel zu schnell vergisst, wie wichtig auch die Stille, die Tradition, die leichten und leisen Klänge des Winters und vor allem die kostbare, gemeinsame Zeit mit der Familie ist. Sich ein paar Momente der Ruhe und Stille zu gönnen ist sehr wichtig - und vor allem eine schöne und freudige Zeit mit der Familie zu erleben und den Zauber altbewährter Traditionen ganz bewusst und neu zu erleben.

… und da empfiehlt sich ein Besuch mit der ganzen Familie bei den beliebten und traditionellen Kindermusik- und Mitmachkonzerten im historischen Saal auf Schloss Wissen.



Gegen kalte Füße - für weihnachtliche Stimmung!

Johannes Kleist kommt am Sonntag, dem 1. Dezember um 17.00 Uhr mit seinem vorweihnachtlichen Programm „Schön verrückte Winterzeit“ zum Wasserschloss Wissen. In seinem Programm gibt es genügend Mitmach-Lieder zum Singen, Bewegen, Spielen, dazu schöne Geschichten, lustige Bilder, Instrumente und witzige Utensilien.



Da draußen wird es kalt und endlich fällt der erste Schnee. Musikalisch fahren wir mit Schlitten, Ski und Snowboard den Hang runter. Beine, Arme und Ohren raus zum Balancieren - sonst kracht´s. So viel Bewegung lässt einen ganz vergessen, dass der Wunschzettel noch nicht fertig ist. Dummerweise will das Christkind aber nur zwei Wünsche erfüllen. Gut, dass der große Bruder einen heißen Tipp hat. Mit diesem Mitmach-Konzert-Programm des Kölner Musikers Johannes Kleist wird es einem auch bei eisigen Temperaturen wohlig warm und die Wartezeit aufs Christkind wird erträglich. Am Schluss sind sich alle einig: Eine wirklich schöne Bescherung!

Nach der Veranstaltung gibt es für kleine und große Fans eine Autogrammstunde mit dem Künstler und ein schönes Andenken.



Informationen & Tickets

Ein Familienticket kostet 10 Euro, Einzeltickets für Erwachsene gibt es für 6,50 Euro. Weitere Informationen sowie die Tickets sind bei der Gemeinde Weeze im Büro für Kultur und Tourismus, Zimmer 6, Telefon 02837 910116, erhältlich. Ticket-Reservierungen sind auch per E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich.