Veranstaltungen

Wesel. Am 28. November öffnen die Händler des beliebten Donnerstagstreffs noch einmal ihre Verkaufsstände zur Winter Special Edition. Für etliche Weseler hat sich der Besuch des Feierabendmarktes zum wöchentlichen Ritual entwickelt. Deshalb wird es wieder eine ganz besondere Ausgabe des Marktes am Berliner Tor geben, bevor er in gewohnter Form wieder ab April auf dem Großen Markt stattfindet.

In der weihnachtlichen Ausgabe können sich die Besucher auf warmes Streetfood, heiße Drinks sowie regionale und besondere Spezialitäten freuen. So gibt es beispielsweise Bockbier-Punsch und einen Brotaufstrich "Bock auf Brot" von Walter Bräu, La Soupe bringt u. a. heiße Kürbis-Apfel-Curry-Suppe mit und normannischen Apfelpunsch, wer mag mit einem Schuss Calvados. Allen Feierabendmarktkennern wird das Wasser im Munde zusammen laufen wenn sie hören, dass Che Vegan mit veganen Burgern dabei ist so-wie Bear´s Streetfood mit apulischem Brot und Hot-Dogs. Die Fashion-Boxx bringt die neuesten Trends für die Winterzeit mit.



Ein besonderes Highlight ist der Vinyl-Bus des MINT Schallplattenmagazins. Der rollenden Schallplattenladen geht auf Deutschlandtour und macht Halt am Berliner Tor. Hier können alle Vinylfans auf Ihre Kosten kommen und das eine oder andere Liebha-berstück für unter den Tannenbaum erstehen. Das von der WeselMarketing GmbH organisierte Special öffnet am Donnerstag, 28. November, zwischen 16 und 20 Uhr seine Pforten am Berliner Tor und am Donners-tag, 12. Dezember wird es dann eine zweite Ausgabe an der Eisbahn geben.